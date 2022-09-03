В Минпросвещения напомнили о незаконности сбора денег с родителей в школах

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 31 августа, предупредил об уголовной ответственности за сбор денег с родителей учащихся на нужды школы, сообщают "Известия".

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть, это уголовное дело», — заявил Кравцов на общероссийском родительском собрании в рамках трехдневного марафона российского общества «Знание».

Как подчеркнул Кравцов, программы капитального ремонта полноценно обеспечены бюджетом, а на проводящиеся ремонты сейчас регионы выделяли средства из своих бюджетов. Министр обратил внимание на то, что за пятилетие только за счет федеральных средств должны быть отремонтированы 7,3 тыс. школ и порядка четырех тыс. — за счет региональных.

Кроме того, Кравцов сообщил о закупке современного оборудования.