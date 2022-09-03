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Врач объяснил, почему после 40 лет люди быстрее набирают вес

Врач объяснил, почему после 40 лет люди быстрее набирают вес

Многие люди после 40 лет начинают быстро набирать вес. Какие два фактора приводят к увеличению массы тела в этом возрасте и как противостоять негативным изменениям, объяснила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Набор лишних килограммов может значительно ускоряться после 40 лет. Это происходит по двум причинам, первая из которых – снижение уровня половых гормонов в организме, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

"После 40 лет начинается снижение уровня половых гормонов – это основная причина, почему после этого возраста мы активнее набираем вес. На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях", – отметила она.

Вторая причина ускоренного набора веса после 40 лет – это более размеренный образ жизни, чем раньше, продолжила эндокринолог.

"Вторая причина заключается в снижении физической активности. После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно", – констатировала Екатерина Казачкова.

Врач советует людям старше 40 лет ходить в спортзал чаще, чем они делали это в 30 лет.

"Я бы сказала, что после 40 лет нам надо больше ходить в спортзал, тренировки должны быть регулярнее. Если, например, в 30 лет мы можем себе позволить один поход в зал в неделю, то после 40 лет занятия должны быть более регулярными, чтобы сжигать жир и укреплять мышцы. Если этого не делать, то кроме набора веса будет еще теряться мышечный каркас. После 40 лет он по чисто физиологическим причинам уменьшается на один процент в год. Если не тренироваться, можно потерять 15 процентов мышц за 15 лет", – предупредила Екатерина Казачкова.

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