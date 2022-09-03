Врач объяснил, почему после 40 лет люди быстрее набирают вес

Многие люди после 40 лет начинают быстро набирать вес. Какие два фактора приводят к увеличению массы тела в этом возрасте и как противостоять негативным изменениям, объяснила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
Набор лишних килограммов может значительно ускоряться после 40 лет. Это происходит по двум причинам, первая из которых – снижение уровня половых гормонов в организме, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.
"После 40 лет начинается снижение уровня половых гормонов – это основная причина, почему после этого возраста мы активнее набираем вес. На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях", – отметила она.
Вторая причина ускоренного набора веса после 40 лет – это более размеренный образ жизни, чем раньше, продолжила эндокринолог.
"Вторая причина заключается в снижении физической активности. После 40 лет мы больше времени проводим дома, меньше занимаемся спортом и меньше двигаемся. При размеренной жизни жировые отложения сжигаются менее активно", – констатировала Екатерина Казачкова.
Врач советует людям старше 40 лет ходить в спортзал чаще, чем они делали это в 30 лет.
"Я бы сказала, что после 40 лет нам надо больше ходить в спортзал, тренировки должны быть регулярнее. Если, например, в 30 лет мы можем себе позволить один поход в зал в неделю, то после 40 лет занятия должны быть более регулярными, чтобы сжигать жир и укреплять мышцы. Если этого не делать, то кроме набора веса будет еще теряться мышечный каркас. После 40 лет он по чисто физиологическим причинам уменьшается на один процент в год. Если не тренироваться, можно потерять 15 процентов мышц за 15 лет", – предупредила Екатерина Казачкова.