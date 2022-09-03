Врач объяснил, почему после 40 лет люди быстрее набирают вес

Многие люди после 40 лет начинают быстро набирать вес. Какие два фактора приводят к увеличению массы тела в этом возрасте и как противостоять негативным изменениям, объяснила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Набор лишних килограммов может значительно ускоряться после 40 лет. Это происходит по двум причинам, первая из которых – снижение уровня половых гормонов в организме, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

"После 40 лет начинается снижение уровня половых гормонов – это основная причина, почему после этого возраста мы активнее набираем вес. На фоне снижения гормонального фона хочется больше есть, а после еды вся лишняя энергия собирается в жировых отложениях", – отметила она.

Вторая причина ускоренного набора веса после 40 лет – это более размеренный образ жизни, чем раньше, продолжила эндокринолог.