Сыктывкарка выхаживает замерзшего голубенка, которого принес домой ее сын

Сыктывкарка нашла замерзшего голубенка и выхаживает его. Женщина кормит птицу детским питанием и держит его в клетке для кролика. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

1 сентября выдалось очень холодным после жаркого августа. Сын сыктывкарки нашел лежащего на земле маленького голубенка. Он был замерзшим и голодным. Мальчик принес беднягу домой, чтобы отогреть и накормить его.

“Посадила его в клетку для кролика. Выкармливаем из шприца детской безмолочной кашей”, — сообщила женщина.

Несмотря на то, что дикие птицы могут быть очень опасны для человека и распространять заразу, женщина, не задумываясь, забрала голубенка домой.