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В коми селе открылась новая школа

В коми селе открылась новая школаrkomi.ru

Исполняющая обязанности министра образования Коми Наталья Якимова сообщила на своей странице ВКонтакте, что 1 сентября в Помоздино начала свою работу новая школа.

Учреждение рассчитано на 400 школьников, в нем будут учиться дети не только из Помоздино, но и из соседних населенных пунктов. Для удобства в школе есть даже интернат.

Первым уроком, который прошел в школе, стал урок в 10-ых классах у детей, которые планируют поступать в педагогический вуз. Всего в республике с этого учебного года открылись 38 классов психолого-педагогической направленности.

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