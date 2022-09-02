В коми селе открылась новая школа

Исполняющая обязанности министра образования Коми Наталья Якимова сообщила на своей странице ВКонтакте, что 1 сентября в Помоздино начала свою работу новая школа.
Учреждение рассчитано на 400 школьников, в нем будут учиться дети не только из Помоздино, но и из соседних населенных пунктов. Для удобства в школе есть даже интернат.
Первым уроком, который прошел в школе, стал урок в 10-ых классах у детей, которые планируют поступать в педагогический вуз. Всего в республике с этого учебного года открылись 38 классов психолого-педагогической направленности.