Сбер, Минобрнауки и крупнейшие работодатели предложили улучшить процесс практики студентов

В Сбере состоялось совместное мероприятие с Экспертным центром карьеры Минобрнауки, посвящённое обсуждению трансформации системы практической подготовки студентов. В обсуждении приняли участие крупнейшие компании — работодатели, представители университетов и государственных ведомств.

В рамках встречи участники поделились опытом проведения практики студентов и трудностями, с которыми приходится сталкиваться. В большинстве случаев они оказались схожими. На процесс организации практики оказывает влияние три стороны: регулятор в лице Минобрнауки, вуз и работодатель. И каждая из сторон имеет своё представление о понятии «практика». В 2020−2021 учебном году, по данным Минобрнауки, наблюдался значительный дисбаланс количества мест для проведения практики: в некоторых крупнейших вузах их было недостаточно, а в региональных, напротив, избыточно.

Также от вуза к вузу сильно варьируется сам процесс организации практики: от полностью автоматизированного до бумажного документооборота.

Исходя из выявленных проблем, участники встречи выработали ряд мер для трансформации системы практики: проведение аудита процесса реализации практик во всех университетах осенью 2022 года; подготовка справочника по практике с целью создания единого понятийного аппарата для работодателей и университетов; презентация результатов работы на форуме центров карьеры в ноябре 2022 года.

Во время встречи участники сошлись в едином мнении, что практика в первую очередь — часть образовательного процесса, и поддержали инициативу Экспертного центра карьеры Минобрнауки РФ о включении методических рекомендаций в программу центров карьеры.

Андрей Очеретный, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка:

«Трансформация практики в вузах может стать существенным вкладом в повышение производительности труда, поэтому бизнес, регулятор и вузы вместе работают над решением этой задачи».

Григорий Гуров, заместитель министра науки и высшего образования РФ: