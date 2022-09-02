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Врач назвала семь признаков скорых проблем со здоровьем

Врач назвала семь признаков скорых проблем со здоровьемshutterstock.com

Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

По словам эксперта, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, означающей системную интоксикацию, Тихомирова также порекомендовала пройти обследование.

Быстрый набор веса, отметила врач, приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья.

Тихомирова пояснила, что избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга.

"Необходимо сделать УЗИ артерий конечностей, потому что это может говорить о таком грозном заболевании у курильщиков, как облитерирующий эндартериит. Речь идет о хроническом сужении артерий на фоне постоянного курения", — предупредила собеседница агентства.

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