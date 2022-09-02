Врач назвала семь признаков скорых проблем со здоровьем

Такие признаки, как стремительные изменения веса, могут означать наличие серьезных проблеем со здоровьем. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

По словам эксперта, быстрое похудение может сигнализировать о туберкулезе, онкологическом заболевании или тиреотоксикозе, поэтому требует срочного обращения к врачу. При потере аппетита и чувстве тошноты, означающей системную интоксикацию, Тихомирова также порекомендовала пройти обследование.

Быстрый набор веса, отметила врач, приводит ко всем болезням, возникающим из-за избыточного питания, что также опасно для здоровья.

Тихомирова пояснила, что избыточный вес и постоянная жажда могут быть признаками сахарного диабета. Быстрый набор веса в купе с онемением ног у курильщика может означать хроническое сужение артерий, а с внезапным изменением поведения или потерей сознания — рассеянный склероз или опухоль головного мозга.