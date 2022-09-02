Осужденный на пожизненное бывший житель Эжвы признался в убийстве 21-летней давности

Мужчину, который раньше жил в Эжве, признали виновным в убийстве другого жителя этого микрорайона Сыктывкара. Как и зачем он это сделал, рассказали в прокуратуре региона.
Как выяснилось, в 2001 году Михаил Леонов заподозрил местного жителя в слежке за собой. Тогда он сговорился с товарищем и они похитили мужчину, после чего вывезли в лес. Там они пытались выяснить, оправданы ли подозрения, в процессе избив его битой и ногами. От травм мужчина скончался на месте преступления.
Расследование, впрочем, было приостановлено в том же году, ведь причастность сыктывкарцев так и не установили.
Впрочем, в 2014 году эжвинца отправили в колонию пожизненно за другие преступления, где он решил сознаться в убийстве 2001 года. В отношении его соучастника дело возбуждать не стали, так как он до этого момента попросту не дожил.