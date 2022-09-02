Осужденный на пожизненное бывший житель Эжвы признался в убийстве 21-летней давности

Мужчину, который раньше жил в Эжве, признали виновным в убийстве другого жителя этого микрорайона Сыктывкара. Как и зачем он это сделал, рассказали в прокуратуре региона.

Как выяснилось, в 2001 году Михаил Леонов заподозрил местного жителя в слежке за собой. Тогда он сговорился с товарищем и они похитили мужчину, после чего вывезли в лес. Там они пытались выяснить, оправданы ли подозрения, в процессе избив его битой и ногами. От травм мужчина скончался на месте преступления.