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В Коми удар молнии сжег дотла жилой дом

В Коми удар молнии сжег дотла жилой дом

1 сентября в Прилузском районе вспыхнул пожар. Только на этот раз причиной стал не человек, а разряд молнии. Об этом рассказали в ГУ МЧС Коми.

По информации ведомства, пожар вспыхнул около 00.00 часов. Спасателям сообщили о возгорании дома в деревне Маловыльгорт. В течение 10 минут расчеты с пожарными прибыли на место, но к тому моменту здание уже полностью объяло бушующее пламя.

Огонь удалось потушить лишь к 6 утра. В результате инцидента никто не пострадал. Уничтожен дом площадью в 100 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — разряд молнии.

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