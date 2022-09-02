В Коми удар молнии сжег дотла жилой дом

1 сентября в Прилузском районе вспыхнул пожар. Только на этот раз причиной стал не человек, а разряд молнии. Об этом рассказали в ГУ МЧС Коми.

По информации ведомства, пожар вспыхнул около 00.00 часов. Спасателям сообщили о возгорании дома в деревне Маловыльгорт. В течение 10 минут расчеты с пожарными прибыли на место, но к тому моменту здание уже полностью объяло бушующее пламя.