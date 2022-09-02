Холодно, пасмурно и сыро: прогноз погоды на выходные в Сыктывкаре

Погода в грядущие выходные в столице Коми ожидается не лучшая. О том, как часто будут идти дожди и насколько сильно похолодает в этот уик-энд рассказали в ЦГМС региона.
По прогнозу синоптиков в субботу нас ждет весьма скромная температура. Вполне сентябрьская: всего +9… +11 градусов днем и +4… +6С ночью. Это будет сопровождаться небольшим дождем с умеренным западным ветром.
Воскресенье, впрочем, не принесет никаких улучшений. Ночная температура упадет до +3 градусов, а днем воздух прогреется всего до +8… +10С. Пасмурное небо снова принесет с собой небольшой дождь.