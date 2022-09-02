Чего нельзя делать в эти выходные: гороскоп на 3 и 4 сентября

Овнам можно и нужно в эти выходные как следует отдохнуть. Причем отдых может быть самым разнообразным. Днем можете поехать на природу или на дачу с семьей или друзьями. Хорошая идея — непродолжительное путешествие. В воскресенье нужно будет решить домашние, бытовые вопросы.

Астролог Алена Григ рассказала, какими будут выходные, 3 и 4 сентября 2022 года, для всех представителей зодиакального круга. Журналисты ФТаймс выяснили, как лучше провести знакам зодиака ближайшие два дня.

Тельцам лучше вообще ничего не делать и не перенапрягаться. Иначе рискуете допустить ошибки или травмироваться. Всю активность, в том числе и спортивную, перенесите на следующую неделю. Пусть этот ваш уик-энд пройдет спокойно.

Близнецам астролог советует отдыхать максимально активно. Занимайтесь спортом, выходите на пробежки, идите в бассейн, но помните о восьмичасовом сне. Тогда первые сентябрьские выходные пройдут на "ура".

В эти выходные Ракам запрещено думать о чем-то серьезном и пытаться решить какие-либо проблемы. Ничего не планируйте, ни о чем не волнуйтесь — просто расслабьтесь и отдыхайте. Лучше всего проваляться этот уик-энд в кровати перед телевизором и с вкусняшками.

Львам нужно весело провести выходные. Оттянитесь на полную катушку, не жалея денег ни на себя, ни на свои удовольствия. Помните: жизнь только одна.

Планы Дев на выходные дни могут в последний момент неожиданно сорваться. Однако не паникуйте из-за этого и не расстраивайтесь. Побольше оптимизма и гибкости — и у вас также получится неплохо отдохнуть, хоть и не так, как бы вам сначала хотелось.

Это будет опасный уик-энд для Весов. Не перегружайте собственный организм ни физически, ни морально, а также избегайте переохлаждений.

Прекрасные выходные намечаются у Скорпионов, но вам нельзя поддаваться плохому настроению и депрессии. В случае неприятности не преувеличивайте и не драматизируйте. Сохраняйте спокойствие.

Стрельцам эти выходные могут "преподнести" ссоры и конфликты. Особенно опасна в этом плане суббота. Не стоит провоцировать выяснение отношений и сами не поддавайтесь на провокации.

Козероги в первый осенний уик-энд могут смело рассчитывать на благосклонность удачи. Можете рисковать — риск будет оправдан. Кроме того, порадуйте себя походом в салон красоты, сауну и купите то, о чем так давно мечтали. Все это доставит вам невероятную радость.

Неоднозначные выходные для Водолеев. Вам нужно внимательно обдумывать каждое слово, особенно в субботу. На воскресенье назначайте встречи, поездки, но только не оставайтесь одни в четырех стенах.

Рыбам следует остерегаться неприятностей в первые дни сентября. Фортуна пока не на вашей стороне, поэтому есть смысл залечь на дно. Выходные лучше провести тихо и пассивно.