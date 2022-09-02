В Сыктывкаре задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

Следственный отдел столицы Коми возбудил уголовное дело об убийстве. Подозреваемый — 37-летний сыктывкарец. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, убийство произошло в августе 2022 года. Это случилось в общем коридоре на пятом этаже дома по улице Пушкина. Там повздорили двое людей: 37-летний фигурант дела и 51-летний местный житель. В результате первый взял в руки нож и ударил оппонента прямо в грудь. Тот скончался на месте.