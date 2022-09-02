Врач объяснила, почему людей так тянет к сладким напиткам и вредной еде

Некоторые люди, которые постоянно хотят съесть что-то сладкое или жирное не могут остановиться и переедают. Это грозит сахарным диабетом, ожирением и другими проблемами со здоровьем. Диетолог Анастасия Тараско рассказала, почему возникает тяга к такой еде.

Доктор отметила, что существует связь с незакрытыми психологическими и физическими потребностями. Специалист напомнила, что реальные проблемы нельзя решить при помощи еды. Кроме этого, в чипсах и фастфуде содержатся разнообразные усилители вкус. В итоге человек к ним привыкает, а обычная и здоровая еда ему кажется безвкусной.

Тараско порекомендовала заметить вредные перекусы на более здоровые. К примеру, можно выбрать овощную нарезку, небольшое количество орехов, ягод или сушеных фруктов. При этом не стоит употреблять за раз более 100 граммов таких продуктов.

Если хочется выбрать более основательный перекус, то следует обратить внимание на протеиновые батончики без сахара. Кроме этого, больше пользы принесут сырники из 5-процентного творога, бутерброд с отварной куриной грудкой и листьями салата.