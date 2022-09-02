Овны сорвут джекпот, а Скорпионов ждет сюрприз: гороскоп на 2 сентября

Телец Тельцы, не пытайтесь отыграться на окружающих, это ни к чему хорошему не приведет. Вечер астрологи советуют провести в кругу семьи. Поднимите себе настроение, займитесь любимым делом, отправьтесь на прогулку, встретьтесь с друзьями. Помните, что нет проблем, а лишь разные способы восприятия, попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом.

Овен Удача на вашей стороне! Самое время приобрести лотерейный билет. Сегодня благоприятный день для финансовых операций. К концу дня лучше всего посетить сауну или прогуляться на свежем воздухе, эксперты отмечают, что вам сейчас необходим отдых .

Близнецы В этом месяце вас ожидают интересные знакомства, не исключено, что они повлияют на ваше будущее. Если подойти к решению важных задач с холодной головой, тогда вас обязательно будет ждать успех во всем.

Рак

Хочешь жить – умей вертеться, гласит народная мудрость. Астрологи убеждены, что если вы привнесете изворотливость и используете свои связи, то получите укрепление финансового и служебного положения. День благоприятен для походов в салон и различных покупок. Откладывать решение текущих задач на потом не нужно, все получится намного раньше, чем вы себе представляли.

Лев

Львы, сейчас у вас появляется особенно много хороших идей, действуйте! Подумайте, что можно реализовать немедленно и приступайте, каждая минута на счету. Если начнете принимать решения, то появится шанс добиться давно поставленной цели. Астрологи также советуют сегодня провести генеральную уборку в доме.

Дева

Одиноким Девам удастся завести новые связи или любовный роман. При решении важных вопросов слушайте свою интуицию. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Близкие внимательны к вашим желаниям, стараются порадовать и вдохновить вас.

Весы

Сегодня появится шанс добиться успеха в сложных делах. Держитесь подальше от тех, кто предпочитает фантазировать и строить иллюзии, а не действовать. Астрологи уверены, что вам нужна перезагрузка, смело отправляйтесь в путешествие или берите отдых.

Скорпион

Скорпионы, будет много приятных встреч и интересных разговоров. Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным представителям данного знака. Скорпионов ждет много приятных сюрпризов. Кроме того того, появится будет шанс исправить старые ошибки.

Стрелец

Научитесь анализировать результаты своей работы и ставить цели на будущее. Вечером благоприятное время для посещения ресторана или театра. Великолепное время для самореализации или знакомства с деловыми людьми.

Козерог

Собственный опыт часто полезнее, чем чужие советы. День обещает пройти именно так, как было запланировано вами. К вечеру вы приведёте свои дела в порядок и возможно, будете искать новые источники дохода. Астрологи также советуют повести его по возможности с людьми, которые близки вам по духу.

Водолей

Помните, что не всегда лучшие решения приходят в голову первыми. Сегодня не стоит торопиться. Дайте себе время, чтобы разобраться в ситуации, обдумать ее. Не исключено, что вы увидите возможности, о которых прежде даже не догадывались.

Рыбы

В этот день вам будет сложно общаться, возникнет недопонимание с окружающими. Не стоит нервничать и излишне переживать, это вам не поможет изменить ситуацию к лучшему. Любые важные решения принимайте самостоятельно, только так вы сможете достичь целей.