Известные жители Сыктывкара рассказали о своем запоминающемся школьном дне

1 сентября во всей стране празднуется День знаний. Кто-то только-только пошел в первый класс, а кто-то уже закончил школу и перешел на ступень выше. А взрослым остается с теплотой на душе вспоминать школьные года. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” пообщался с медийными личностями и узнал, что им запомнилось со школьной скамьи.
Ольга Сосновская, заслуженная артистка России, закончила школу №3 в Инте
Фото с семьей из архива Ольги Сосновской. Слева направо: сестра, брат, мама и второклассница Ольга Сосновская.
“Мое самое приятное событие в школе — это прием в пионеры. Надевали на нас красный галстук, мы читали клятву. Я, честно говоря, и тогда, и до сих пор верю в то, что пионеры будут готовы выполнять любую работу. Я "тимуровец" по своему складу характера. Мне очень приятно было помогать бабушкам, дедушкам. А училась я прилежно до пятого класса, а потом началась алгебра, геометрия, черчение, физика и пошли тройки. Со своим творческим мышлением я любила историю, географию, литературу, русский язык”, — призналась Ольга Сосновская.
Артемий Барсуков, музыкант, закончил школу №1 в селе Выльгорт
Фото из архива Артемия Барсукова. Проводит выпускной, будучи одинадцатиклассником.
“Моя творческая жизнь на сцене началась именно со школы, в классе 8-9 я уже выступал на мероприятиях. В последние годы были постоянные концерты, из-за этого даже уроки прогуливал. Я помню выпускные и последние звонки. Я, будучи школьником, вел мероприятия для старшеклассников, а будучи выпускником — для тех, кто выпускался. Помню, в четвертом классе появились фишки. Мы все с пацанами сидели под окнами возле батареи и рубились в них. А в первый класс я пошел в малиновом пиджаке, как настоящий пацан из 90-х. Еще у меня был “мерс” и золотая цепь. Но это я уже шучу, конечно”, — делится Артемий Барсуков.
Наталья Якимова, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, закончила Лицей народной дипломатии
Фото из архива Натальи Якимовой. Она пошла в первый класс.
“Конечно, первое сентября – это волшебный день, который остается в памяти каждого. Я хорошо помню свой первый день в первом классе, затем в Лицее народной дипломатии, куда перешла учиться. И первое сентября уже в роли студентки Коми государственного педагогического института. И первый день осени, который я встречала после выпуска в статусе молодого учителя. Это были счастливые дни. Но бывает и первое сентября, которое вспоминаешь с грустью. У меня так было в четвертом классе. В последние дни августа я попала в больницу, где провела всю первую четверть. Тогда госпитальная педагогика не была развита, и все это время я не училась. По возвращению в школу было, конечно, трудно. Хорошо, что сейчас ребята школьного возраста не прекращают обучение, даже находясь в стационаре. У нас в Коми за это важное направление отвечает Республиканский центр образования”, — поделился министр.
Владимир Трошев, музыкант, закончил Гимназию искусств
Фото из архива Владимира Трошева. Пятиклассник Вова не расстается с любимым инструментом.
“Самый запоминающийся день — когда я поступил в Гимназию Искусств первого сентября. Пришел, а там все новое: парты, красивый ремонт. Это были новые знакомства! Мне, парню из деревни, было непривычно в городской среде. Еще, помню, все родители любили в деревнях покупать своим детям одежду на вырост. На мне костюм висел. Разговаривал я тогда с сильным коми акцентом. Сильнее всего мне, конечно же, запомнились люди, с которыми я учился. Я был прилежным учеником. По всем творческим предметам у меня были четверки и пятерки. А самыми сложными предметами для меня были русский язык, литература и английский язык”, — рассказал Владимир Трошев.
Дарья Шучалина, журналист, закончила школу №36 в Сыктывкаре
Фото из архива Дарьи Шучалиной. На фото она в шестом классе.
“Школу я любила все десять лет. Довелось побыть и октябренком, и пионером. Помимо уроков с удовольствием готовилась к классным часам под говорящим за себя названием “Политинформация”. Активнее всех выступала в их рамках. Ежегодно в своей параллели, в которой было четыре класса, меня признавали лучшей и по глубине анализа политической ситуации в СССР, и по яркости и убедительности публичных выступлений. Меня весь этот процесс очень увлекал и помню, что мечтала самой стать автором журналистских материалов в престижных изданиях. В итоге эта мечта достигнута… Помимо уроков по предметам и идеологической работы большое внимание мы уделяли спорту. Тренировок на уроках физкультуры мне было мало, и я записалась в среднем звене на секцию волейбола. Для меня это была цель с первого класса. Но тогда игровые виды спорта мне возбранялись в силу занятий в музыкальной школе по классу фортепьяно. Важно было беречь пальцы рук. Никогда не забуду, как целый учебный год по вечерам мы усердно готовились школьной командой к городским соревнованиям. Больше всего переживали за предстоящее сражение с 25-ой школой: девочки там считались непобедимыми – играли мощно, по силовым методам. В результате день игры стал настоящей сенсацией в Сыктывкаре. Мы единственные, кто в течение турнира дал достойный отпор фаворитам, так что уступили им всего несколько очков и заслужили второе место в призовой тройке”, — подытожила Дарья Шучалина.