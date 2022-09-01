Известные жители Сыктывкара рассказали о своем запоминающемся школьном дне

1 сентября во всей стране празднуется День знаний. Кто-то только-только пошел в первый класс, а кто-то уже закончил школу и перешел на ступень выше. А взрослым остается с теплотой на душе вспоминать школьные года. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” пообщался с медийными личностями и узнал, что им запомнилось со школьной скамьи.

Ольга Сосновская, заслуженная артистка России, закончила школу №3 в Инте

Фото с семьей из архива Ольги Сосновской. Слева направо: сестра, брат, мама и второклассница Ольга Сосновская.

“Мое самое приятное событие в школе — это прием в пионеры. Надевали на нас красный галстук, мы читали клятву. Я, честно говоря, и тогда, и до сих пор верю в то, что пионеры будут готовы выполнять любую работу. Я "тимуровец" по своему складу характера. Мне очень приятно было помогать бабушкам, дедушкам. А училась я прилежно до пятого класса, а потом началась алгебра, геометрия, черчение, физика и пошли тройки. Со своим творческим мышлением я любила историю, географию, литературу, русский язык”, — призналась Ольга Сосновская.

Артемий Барсуков, музыкант, закончил школу №1 в селе Выльгорт



Фото из архива Артемия Барсукова. Проводит выпускной, будучи одинадцатиклассником.