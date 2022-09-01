В Коми возбудили уголовное дело о незаконной вырубке краснокнижных деревьев

Природоохранная прокуратура и УФСБ по Коми обратили свое внимание на вырубку редких деревьев на территории республики. После проверки оказалось, что она была незаконной.

Как выяснилось, летом 2022 года на одном из участков лесничества Печоры кто-то вырубил более 70 сибирских кедров. Эти деревья занесены в Красную книгу Коми и ущерб от их уничтожения оценили в 300 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в ОМВД Печоры, где уже возбудили уголовное дело.