Медики рассказали, для кого резкое похолодание может быть смертельно опасно

Имеющие патологии сердечно-сосудистой системы или повышенный риск их развития россияне должны быть особенно внимательны к своему самочувствию в эти дни. Похолодание опасно для сердца и сосудов, как заявил известный российский врач Андрей Тяжельников.

При наличии проблем в работе сердечно-сосудистой системы похолодание может спровоцировать слабость и нарушение дыхания из-за нехватки кислорода. Тяжельников отметил, что резкие перепады температуры являются однозначным стрессом для человека. И наивысший риск у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем, пишет "МедикФорум".