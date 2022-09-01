Ученые рассказали, люди с какой группой крови больше рискуют умереть от инсульта

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, посвященных ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В 48 исследованиях в сумме приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

Ученые из Университета Мэриленда показали, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта. Результаты опубликованы в журнале Neurology, сообщает Газета.ру.

После поправки на пол и другие факторы исследователи обнаружили, что у пациентов с второй группой крови риск раннего инсульта на 18% выше, чем у людей с другими группами крови. У людей с первой группой крови риск раннего инсульта был на 12% ниже, чем у остальных.

Исследователи подчеркнули, что повышенный риск был очень скромным, поэтому людям с второй группой крови не следует беспокоиться о раннем инсульте или проходить дополнительный скрининг.

Они считают, что повышенный риск инсульта может быть как-то связан с факторами свертывания крови. Предыдущие исследования показали, что люди с второй группой крови имеют несколько более высокий риск тромбоза глубоких вен.