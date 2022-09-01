Раскрыта средняя зарплата в Коми в июне

За июнь 2022 года средняя номинальная зарплата в Коми оказалась на уровне 68 816 рублей. Об этом сказано в новом докладе Комистата за семь месяцев этого года.
Так, согласно аналитике, размер зарплаты в этом месяце в 2022 году на 8,6% больше чем в 2021-м. При этом за январь -июнь зарплата выросла на 9,8%, составив 65 876 рублей.
Больше всех, как происходит уже многие годы, получали работники нефтегазовой сферы. Их зарплаты находятся в районе 130 тысяч рублей в месяц.
В сфере исследований и разработок получают чуть меньше — около 99 тысяч рублей. Финансистам и страховщикам платят примерно 76,7 тысяч, а управленцам на госслужбе — 74,2 тысячи. Скромнее всех получают в сфере образования — в среднем 57,2 тысячи рублей. А также в сфере здравоохранения — 60,8 тысяч, и культуры и спорта — 62,5 тысячи.