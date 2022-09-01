Раскрыта средняя зарплата в Коми в июне

За июнь 2022 года средняя номинальная зарплата в Коми оказалась на уровне 68 816 рублей. Об этом сказано в новом докладе Комистата за семь месяцев этого года.

Так, согласно аналитике, размер зарплаты в этом месяце в 2022 году на 8,6% больше чем в 2021-м. При этом за январь -июнь зарплата выросла на 9,8%, составив 65 876 рублей.