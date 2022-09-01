Врачи назвали лучшие продукты для укрепления костей

От выбора пищи зависит многое, включая и здоровье костей. Крайне важно не забывать про кальций, подчеркивает портал "МедикФорум".

Семена кунжута

Они содержат клетчатку, а также жирные кислоты Омега-3, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшить воспаления в организме и обеспечить бесперебойную работу мозга и нервной системы. Чтобы включить в свой рацион больше семян, попробуйте посыпать кунжутом свой любимый салат.



Бобы

Фасоль содержит обильную дозу питательных веществ для укрепления костей, таких как магний, кальций и фосфор, которые не только укрепляют кости и костную массу, но также предотвращают потерю этой массы, уменьшают тревожность и помогают спать. Помимо кальция бобовые способны обеспечить вас дополнительными питательными веществами.



Соевые продукты

Тофу, темпе и разные соевые напитки богаты белком, необходимым для построения костей, правда, они содержат растительные соединения, которые могут препятствовать усвоению кальция.



Крестоцветные овощи

Листовые зеленые овощи, также называемые крестоцветными, содержат несколько питательных веществ, поддерживающих здоровье костей, таких как витамин К и кальций. Крестоцветные овощи включают шпинат, зелень репы, белокачанную и цветную капусту, а также брокколи.