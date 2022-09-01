Появилось видео страшного ночного пожара в Сыктывкаре

Пожар произошел 1 сентября. В 01:41 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара пришло сообщение о пожаре в частично расселенном доме на улице Катаева, 15а.

Пожарные прибыли на место уже через 6 минут. К тому моменту 4 человека уже успели сами эвакуироваться из здания, а сам дом был объят пламенем.