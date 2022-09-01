Появилось видео страшного ночного пожара в Сыктывкаре

Пожар произошел 1 сентября. В 01:41 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара пришло сообщение о пожаре в частично расселенном доме на улице Катаева, 15а.
Пожарные прибыли на место уже через 6 минут. К тому моменту 4 человека уже успели сами эвакуироваться из здания, а сам дом был объят пламенем.
Впрочем, спастись самим удалось не всем, поэтому пожарным пришлось вытаскивать из пожара мужчину. Огонь потушили только в 07:11. Пострадавших нет. В результате пожара поврежден дом на площади 150 м2.
В тушении пожара были задействованы 24 огнеборца и 8 единиц техники. Причина пожара устанавливается