Названы фрукты, которые стоит есть максимально осторожно

Чем опасна фруктоза и сколько фруктов в день могут съедать без вреда для организма мужчины и женщины, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Фруктоза содержится в продуктах натурального происхождения, например, в ягодах и фруктах. Употребление этого углевода в избыточном количестве может привести к повышенной нагрузке на печень, однако для поджелудочной железы он менее опасен, чем сахарный песок, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
"Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар", – сказала она.
Важно не превышать суточную норму потребления фруктозы, предупредила диетолог. Она уточнила, сколько фруктов в день можно съедать без вреда для организма.
"Женщинам вполне достаточно 150-200 граммов ягод или фруктов для одного раза. Мужчинам можно съедать по 200-250 граммов, но не более. Если мы берем конкретные фрукты, то нектарин или абрикос – это две-три штуки. Это разовая порция. Таких порций в сутки должно быть не более двух, этого достаточно для сбалансированного рациона", – считает Нурия Дианова.
В некоторых случаях порцию лакомства стоит сократить, продолжила она. В частности, слишком много фруктозы содержится в винограде и сухофруктах, добавила диетолог.
"Максимально осторожными нужно быть с виноградом, в котором содержится довольно много фруктозы. Его разовая порция не должна превышать 100 граммов. Также нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов, потому что это – высушенный продукт, в котором концентрация сахаров выше", – объяснила Нурия Дианова.
Гастроэнтеролог посоветовала отдавать предпочтение сезонным фруктам и ягодам, чтобы получить максимум пользы от этих продуктов.