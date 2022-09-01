Названы фрукты, которые стоит есть максимально осторожно

Чем опасна фруктоза и сколько фруктов в день могут съедать без вреда для организма мужчины и женщины, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Фруктоза содержится в продуктах натурального происхождения, например, в ягодах и фруктах. Употребление этого углевода в избыточном количестве может привести к повышенной нагрузке на печень, однако для поджелудочной железы он менее опасен, чем сахарный песок, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Если человек получает слишком много фруктозы, то идет нагрузка на печень, фруктоза начинает откладываться в виде жирных кислот в тканях этого органа. При этом фруктоза утилизируется не так, как сахар, не создавая напряжения для поджелудочной железы. У кого диабет, те знают, что фруктоза в каком-то смысле лучше, чем привычный сахар", – сказала она.

Важно не превышать суточную норму потребления фруктозы, предупредила диетолог. Она уточнила, сколько фруктов в день можно съедать без вреда для организма.