Когда отступят холода: прогноз погоды на конец недели в Сыктывкаре

Вот и пришла осень, а вместе с ней и дождливая погода. Как долго придется терпеть промозглые утра сыктывкарцам, рассказали в ЦГМС региона.
По информации синоптиков, 1 сентября в столице Коми выдастся не самым приветливым, но к середине дня температура заметно поднимется. Так, с холодных +7 градусов утром столбики термометров дорастут до +14С. А вот дожди, похоже, продлятся на протяжении всего дня.
2 сентября ситуация сильно не изменится, разве что дождь станет не таким интенсивным и продолжительным. А вот 3 сентября совсем не порадует, ведь в этот день метеорологи прогнозируют всего +9 градусов тепла днем, а также пасмурное и дождливое небо.