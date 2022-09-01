Когда отступят холода: прогноз погоды на конец недели в Сыктывкаре

Вот и пришла осень, а вместе с ней и дождливая погода. Как долго придется терпеть промозглые утра сыктывкарцам, рассказали в ЦГМС региона.

По информации синоптиков, 1 сентября в столице Коми выдастся не самым приветливым, но к середине дня температура заметно поднимется. Так, с холодных +7 градусов утром столбики термометров дорастут до +14С. А вот дожди, похоже, продлятся на протяжении всего дня.