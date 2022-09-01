Овны разочаруются в друзьях, а Близнецы начнут паниковать: гороскоп на 1 сентября

Вы с друзьями можете пойти разными дорогами, не стоит забывать, что каждый человек выбирает свой путь, основываясь на личных ценностях. Астрологи утверждают, что ваши внутренние качества продолжают расти и развиваться, не надо принимать поспешных решений. Это может показаться разочаровывающим. Знайте, что для вашего блага, необходимо опираться на свою собственную систему ценностей, вместо того, чтобы соглашаться с тем, что делают другие.

В первый день осени представителям данного знака безумно хочется что-то радикально изменить. Но прежде чем принимать какие-либо поспешные решения, дайте себе немного времени, чтобы все обдумать. Вы все еще можете вносить изменения, которые хотите, вам просто нужно делать это шаг за шагом, а не одним махом.

Близнецы

Тяжелый в духовном плане день для людей родившихся под созвездиям Близнецов, поскольку старые, давно забытые чувства с безумной силой начнут накрывать вас, вы неизбежно будете паниковать. Однако, прежде чем бежать куда-то, остановитесь на мгновение. Вы можете обнаружить, что превращаете проблему в нечто большее, чем она есть на самом деле.

Рак

Возможно близкий друг или родственник попросит в этот день у вас слишком много. В этой ситуации не будет стоять вопрос, касающийся вашей щедрости или взаимовыручки. Не думайте, что вы должны уступать их требованиям. На самом деле, вам рекомендуется соблюдать свои границы, бы для вашего благополучия.

Лев

Возможно, вы готовы внезапно уйти или полностью переключиться, когда дело касается вашей работы или карьеры. Несмотря на то, что могут произойти изменения, важно, чтобы вы не делали никаких резких движений прямо сейчас. Если что, поработайте над своей стратегией выхода, чтобы в будущем у вас было на один повод меньше для беспокойства.

Дева

Возможно, вы уже сегодня готовы приступить к выполнению плана, но есть вероятность, что вы можете взять на себя слишком много, не осознавая этого. Хотя вам следует не торопиться и быть осторожным, заставляя все идти своим чередом, вам также следует выделить время, чтобы выйти и повеселиться. Сделайте шаг назад.

Весы

Ваш магнетизм прямо сейчас зашкаливает, а это значит, что другим будет трудно противостоять вам прямо сейчас. Однако ваша задача будет заключаться в том, чтобы убедиться, что тот, кто преодолеет ваши бархатные веревки, стоит того, чтобы его приняли.

Скорпион

Партнер, сосед или член семьи могут сегодня вывести вас из себя, и вы будете готовы положить конец отношениям. Но прежде чем "нажать на курок", найдите время, чтобы подумать о том, что вам нужно сказать. Возможно, стоит поговорить по душам.

Стрелец

Убрать ногу с педали газа и слегка проветриться. Возможно, сегодня вам захочется немного притормозить, так как спешка может привести к несчастным случаям или к тому, что вы совершите ошибки. Между тем, это идеальное время для того, чтобы выбросить ненужные вещи или избавиться от вредной привычки. Направляйте свою энергию с умом.

Козерог

Увлечения козерогов могут стать помехой для комфортной жизни. Новый любовный интерес может выбить вас из колеи прямо сейчас, что может заставить вас чувствовать себя неуверенно и незащищенно. Важно помнить, что вам не нужно поддаваться этим чувствам, особенно когда вы знаете, насколько вы устойчивы, способны и достойны. Почитайте себя.

Водолей

Люди родившиеся под данным созвездием могут испытать душевную боль. Некоторые старые чувства могут сегодня всплыть на поверхность, что вызовет у вас чувство беспокойства. Главное, что нужно помнить, это то, что эти чувства старые. Эти чувства могут быть вызваны чем-то, связанным с семьей, или раной, которую вы получили в прошлом. Пришло время отпустить все это.

Рыбы

Не исключено, что у представителей данного знака день начнется со стресса. Возможно, сегодня вы чувствуете себя довольно раздраженным, что приведет к тому, что вы будете готовы наброситься на любого, кто вас услышит, или делать смущающие пассивно-агрессивные посты в социальных сетях. Прежде чем вы расслабитесь, будет лучше воспользоваться моментом и поговорить с другом. Их мудрость поможет.