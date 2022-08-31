В Сыктывкаре изменится расписание одного из автобусов

С 1 сентября в столице Коми поменяется расписание автобусного маршрута №23, который следует от площади Габова до поселка раснозатонский. Это касается только будних дней, сообщает городская мэрия.

Как объяснили в Управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи амэрии Сыктывкара, изменения связаны с появлением новых рейсов на Сосновую поляну, которые начнут курсировать с 1 сентября 2022 года по будним дням. Расписание выходного дня останется прежним.