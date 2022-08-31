В Коми осудят водителя "Тойоты", который насмерть сбил 12-летнего мальчика

В Коми будут судить сыктывкарца, который был за рулем своей “Тойоты” в той самой роковой аварии, где погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, это произошло 12 июня на 51 километре дороги Сыктывкар - Троицко-Печорск. 54-летний водитель иномарки сбил двух детей, которые катались на велосипедах. Один из них погиб. Второй получил травмы.