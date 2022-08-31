Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодёжи

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Он выступил с лекцией на тему: «Технологии и человек: как оставаться релевантными».

В начале своего выступления Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5 G /6 G ), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность ( AR / VR ), квантовые вычисления и биотехнологии.

Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни. Сбер постоянно совершенствует свои решения в области ИИ, в том числе в кредитовании, здравоохранении, беспилотном транспорте, кибербезопасности, умных устройствах и творчестве, ведь сегодня ИИ умеет генерировать изображения, тексты и музыкальные композиции, которые всё сложнее отличить от созданных людьми.

Однако вместе с технологиями меняются и человеческие навыки, которые требуются в современном мире. 85% жизненного успеха, по мнению Президента банка, сегодня составляют мягкие навыки ( soft skills ). Их можно сравнить с операционной системой на смартфоне, которая определяет его быстродействие и производительность, в то время как предметно-ориентированные навыки ( hard skills ) — это условный «магазин приложений», необходимых для решения конкретных задач.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: