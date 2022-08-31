Сбер увеличил дисконт на ставку по ипотеке при онлайн-бронировании квартиры на Домклик

Сбер улучшил условия онлайн-бронирования квартир на Домклик. На сайте сервиса можно подобрать подходящую квартиру в новостройке, бесплатно её забронировать онлайн и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Максимальный размер такой скидки увеличен до 1% годовых, при этом скидки на ставку в размере 0,3% и 0,5% за бронирование на Домклик также остаются доступны.

Размер дисконта зависит от выбранного жилого комплекса. Бронирование доступно более 680 ЖК по стране. Чтобы забронировать квартиру, необходимо выбрать её на Домклик и нажать кнопку «Забронировать». После этого с клиентом свяжется менеджер, который проконсультирует по всем вопросам, связанным с бронированием и получением скидки. Если клиенту нужна помощь в подборе квартиры в новостройке, достаточно оставить заявку. Консультации, подбор квартир и помощь в оформлении сделки — бесплатные услуги Домклик.