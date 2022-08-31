В Коми запретят продажу алкоголя

1 сентября в Коми нельзя будет купить алкоголь. На День знаний его продажа будет запрещена. Такой закон действует в регионе уже 10 лет.
Впрочем, приобрести алкоголь не в магазине будет можно.
Хмельные напитки разрешено продавать только в барах, ресторанах и предприятиях общепита. На открытую продажу через торговые точки действует запрет. Он касается, в том числе пива, пивных напитков, пуаре и медовухи.
Отметим, что в 2022 году это последний день, когда запрещается продавать алкоголь. Следующий такой день будет только в 2023 году.