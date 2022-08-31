В России школьникам запретили использовать телефоны на уроках

"В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается",— сказал господин Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании. По его словам, эти правила помогут школьникам не отвлекаться от занятий. Господин Кравцов также отметил, что если в школе произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, то родителям сразу сообщат.

С 1 сентября этого года использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он также рекомендовал провести традиционные школьные линейки в очном формате, сообщает "Коммерсантъ" .

По словам Сергея Кравцова, он на личном опыте убедился, что в использовании смартфонов во время уроков нет необходимости. "У моей дочки, она сейчас в 8 класс идет, не было мобильного телефона до 14 лет, и от этого она хуже учиться не стала. А мобильный телефон кнопочный появился в 14 лет". Министр считает, что мобильные телефоны "негативно формируют ребенка" и "влияют на здоровье малышей".

Глава Минпросвещения также рекомендовал провести школьные линейки 1 сентября в очном формате. Изменить традиционный формат обучения, по его словам, могут только чрезвычайные ситуации.

В 2021 году Роспотребнадзор принял санитарные правила для российских школ, согласно которым детям запрещалось использовать для обучения личные мобильные телефоны. В ведомстве тогда уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.