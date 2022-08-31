Сыктывкарец отсканировал лицо спящей матери и обокрал ее

В столице Коми раскрыли кражу с банковской карты. О том, на какие ухищрения пошел злоумышленник, рассказали в МВД региона.
В отдел полиции Сыктывкара обратилась женщина 1961 года рождения, которая заявила о пропаже денег с карты. У нее кто-то списал 34 тысячи рублей. При этом потерпевшая заявила, что никому не говорила данные карты и даже не предполагает, как это могло произойти, ведь на телефоне был сканер лица для разблокировки.
Так или иначе, выписка из банка подтверждала факт похищения денег. Тогда стражи порядка заподозрили кого-то из близких женщины и оказались правы. Оказалось, что пока сыктывкарка спала, ее сын взял телефон и разблокировал его, отсканировав лицо матери. После чего перевел себе деньги.
Выяснилось также, что ранее он уже проворачивал такой трюк и украл 5000 рублей. Сына арестовали.