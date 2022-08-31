Сыктывкарец отсканировал лицо спящей матери и обокрал ее

В столице Коми раскрыли кражу с банковской карты. О том, на какие ухищрения пошел злоумышленник, рассказали в МВД региона.

В отдел полиции Сыктывкара обратилась женщина 1961 года рождения, которая заявила о пропаже денег с карты. У нее кто-то списал 34 тысячи рублей. При этом потерпевшая заявила, что никому не говорила данные карты и даже не предполагает, как это могло произойти, ведь на телефоне был сканер лица для разблокировки.