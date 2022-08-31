Врач назвал три продукта, которые спасут печень

Есть ряд доступных продуктов, которые способствуют нормальному функционированию печени и помогают пищеварению. Об этом рассказал токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Специалист особенно выделил такие цитрусовые, как лимон и грейпфрут, посоветовав смешивать их с обычной водой. Также в списке - куркума (хорошо добавлять в чай) и овощные смузи.