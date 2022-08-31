Эксперт рассказал, как выбрать сладкий арбуз и спелую дыню

Длительные периоды жары в сочетании с засухой отрицательно сказываются на урожайности большинства плодовых культур. Отсутствие влаги и высокая температура воздуха приводят к тому, что деревья и кустарники "уходят в глухую оборону", рассказал агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

"В России летом была не настолько тяжелая ситуация, как в Европе, не за 40 градусов, но стабильно температура за 30 градусов, немного жарче нормы. Реакция любого дерева на такой стресс, на засуху – оно начинает приобретать осенние краски, появляются желтые листья. Это можно наблюдать в Москве, особенно там, куда не достает полив. Растение уходит в глухую оборону и пытается сохранить свою жизнь. Многолетние плодовые, ягодные культуры могут сильно страдать в жару. Хоть смородина в России, хоть киви в Новой Зеландии", – добавил он.

Однако бахчевые культуры, наоборот, дают более качественный урожай именно при жаре и недостатке влаги в почве, продолжил агроном.