Названы десять самых полезных продуктов для почек

Эксперты портала En Son Haber перечислили десять продуктов, благотворно влияющих на здоровье почек.

Для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета. Необходимо каждый день употреблять цельнозерновые продукты и несколько раз в неделю есть бобовые. Также стоит включить в рацион источники животного белка — белое мясо и рыбу. Обязательно добавить в диету сезонные фрукты и овощи, немного орехов.