Названы десять самых полезных продуктов для почек

Эксперты портала En Son Haber перечислили десять продуктов, благотворно влияющих на здоровье почек.
Для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета. Необходимо каждый день употреблять цельнозерновые продукты и несколько раз в неделю есть бобовые. Также стоит включить в рацион источники животного белка — белое мясо и рыбу. Обязательно добавить в диету сезонные фрукты и овощи, немного орехов.
Вредными для почек считаются продукты, богатые натрием и повышающие артериальное давление. Необходимо ограничить потребление соли, продуктов, содержащих оксалаты (свекла, шпинат, какао) и пурины (анчоусы, сардины, спаржа).
В десятку лучших продуктов для почек эксперты включили воду, редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречку, гранат, цветную капусту, репчатый лук и люпин. Употребление достаточного количества этих продуктов поможет поддержать здоровье почек.