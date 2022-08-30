Жителям Коми рассказали, что делать, если вовремя не включили отопление

В соответствии с законодательством тепло в жилые дома начинают подавать после того, как среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Более конкретные сроки начала отопительного периода устанавливаются органом местного самоуправления.

В преддверии осеннего похолодания Служба РК стройжилтехнадзора рассказывает об условиях подачи тепла в жилые дома и о том, что делать жителям, если отопление не включают.

В первую очередь тепло подается в здания учреждений здравоохранения, учреждения для инвалидов и престарелых, образовательные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища, лицеи, школы. Затем подключаются жилые здания, общежития и гостиницы.

Отопление подается в жилые дома на основании заявок, поданных управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК вместе с документами, подтверждающими готовность объектов к отопительному сезону. Для этого жилищные организации должны завершить все необходимые организационные, технические и ремонтные мероприятия и обеспечить готовность домов к отопительному периоду, а также поступление тепла в жилой фонд населенных пунктов в соответствии со сроками, указанными органом местного самоуправления.

И.о. руководителя Службы Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева рекомендует в случае нарушения сроков подачи тепла обращаться за разъяснениями в управляющую организацию. Если управляющая организация не реагирует на обращения, то необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту жительства.

Сделать это можно лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность, либо направить обращение через интернет-портал ГИС ЖКХ.

По данному обращению будет проведена проверка, в случае выявления нарушений будут применены меры реагирования.