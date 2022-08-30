Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара раскритиковал ведомства на общегородской планерке

30 августа в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка с исполняющим обязанности мэра Сыктывкара Владимиром Голдиным и различными ведомствами, ответственными за нормальное жизнеобеспечение столицы Коми. “Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии.
Владимир Голдин достаточно резко и жестко раскритиковал ведомства за случаи недостачи, а также за невыполнение поставленных задач в сроки. Некоторых он просил подробно рассказать о той или иной проблеме.
Отчет о происшествиях
Одним из самых резонансных происшествий стала гибель человека на путях. Не меньше внимания к себе привлекла проблема цветущего озера. Также продолжается регистрация людей, которые заблудились в лесу. За прошлую неделю зафиксировали один случай гибели человека на воде. Также за август зарегистрировано 25 пожаров, в которых погиб один человек, а одного пришлось госпитализировать. На сетях электроснабжения зафиксировали 12 аварийных ситуаций.
Медведи
Также участились случаи по выходу медведей в районе краснозатонского кладбища. Поступило 12 обращений от жителей. Этот вопрос прорабатывают с полицией и Минприроды Коми. Одну особь уже ликвидировали.
Отопление и ремонт теплосетей
На сегодняшний день все котельные готовы к началу отопительного периода. Также завершается работа по перекладке тепловых сетей. Остались незаконченные работы на внутриквартальных сетях, на которых потребители запитаны от аварийных источников.
Отопление в Сыктывкаре будут включать постепенно, согласно действующим нормативам. Но, как сообщил Владимир Голдин, если люди уже начинают замерзать, они могут подать от жилфонда заявление на подключение отопления. У тепловиков сейчас есть такие возможности.
Особенно резко и.о. мэра поинтересовался, когда наконец очистят и восстановят территории после перекладки теплосетей по следующим адресам: Петрозаводская 27, Катаева 15а, Малышева 4 и Покровский бульвар. Диалог с представителем теплосетей получился острым.
“Почему до сих пор там не закончены работы?” — уточняет Владимир Голдин.
“Обещаем все работы закончить…”, — заявил представитель теплосетей.
“1 сентября надо все работы заканчивать!” — резко высказался и.о. мэра Сыктывкара.
По данным Водоканала, все работы сейчас ведутся в штатном режиме и остаются только замены редких сетей водоснабжения. За лето специалисты компании заменили около 10,5 км водосетей.
Жилкомсервис
Жилкомсервис работает в плановом режиме. За последнее время они вырубили сухие деревья, подсыпку набережной. Сейчас ведомство занято текущим ремонтом и покраской качелей, ремонтом скейтплощадки в Кировском парке, косметическим ремонтом памятников в городе.
Вывоз мусора
Региональный оператор Севера рассказал, что за месяц компания вывезла более 5000 тонн отходов. Сейчас они производят замену контейнерных площадок. На 30 дворовых территориях планируется установка 100 контейнеров.
Общественный транспорт
Еще один острый вопрос касался автоперевозчиков. Со слов Владимира Голдина, пользователи в соцсетях стали часто жаловаться ему на частников, которые все реже выезжают по указанному времени на остановки. И.о. мэра города дал десять дней на установку системы Глонасс в каждом автобусе для контроля за перевозчиками.
Ремонт дорог
Владимир Голдин подчеркнул, что качество дорог, которые ремонтировали в рамках программы "Формирование комфортной городской среды — 2022", должно быть высоким. Например, в случае с Соборной площадью, сроки работ на которой были нарушены, по отношению к подрядчику будут применены штрафные санкции. При этом добросовестных подрядчиков нужно поощрять.
“У нас же система кнута и пряников. Если все выполнено — никаких задержек по оплате быть не должно”, — заявил Владимир Голдин.
Образование
Управления школьного и дошкольного образования заявили о 100% готовности к новому учебному году. Все мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проводиться в штатном режиме. Поскольку уже начало холодать, к работе подключают систему мониторинга теплового режима в учебных учреждениях. Также отмечается рост заболеваемости ковидом среди воспитателей и детей в детских садах.
Культура
Культурная жизнь города также не осталась в стороне. Владимир Юрковский, начальник Управления культуры администрации Сыктывкара, отчитался о проведенных в августе праздниках, особенно выделив фестиваль Трехозерный карась, празднование Дня Республики и фестивали выходного дня, еженедельно проходящие в Кировском парке.
После планерки и. о. мэра Сыктывкара решил провести брифинг с журналистами, где поделился ближайшими планами:
“Сейчас я пытаюсь налаживать систему управления городом, вместе с командой, которую мне оставила Наталья Хозяинова. На днях мы рассматривали около 45 проектов, которые необходимо реализовать в городе: от строительства школ до ремонта ливневок. И, разумеется, внимание нужно уделить и набережной в Кировском парке. Многие проекты пока в черновиках. Надо провести инвентаризацию и начать расставлять приоритеты”, — рассказал Владимир Голдин.
В конце мероприятия и.о.мэра Сыктывкара поблагодарил всех журналистов и заявил, что пресса — “пятая власть форевер”.