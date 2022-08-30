Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара раскритиковал ведомства на общегородской планерке

30 августа в сыктывкарской мэрии прошла общегородская планерка с исполняющим обязанности мэра Сыктывкара Владимиром Голдиным и различными ведомствами, ответственными за нормальное жизнеобеспечение столицы Коми. “Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии.

Владимир Голдин достаточно резко и жестко раскритиковал ведомства за случаи недостачи, а также за невыполнение поставленных задач в сроки. Некоторых он просил подробно рассказать о той или иной проблеме.

Отчет о происшествиях

Одним из самых резонансных происшествий стала гибель человека на путях. Не меньше внимания к себе привлекла проблема цветущего озера. Также продолжается регистрация людей, которые заблудились в лесу. За прошлую неделю зафиксировали один случай гибели человека на воде. Также за август зарегистрировано 25 пожаров, в которых погиб один человек, а одного пришлось госпитализировать. На сетях электроснабжения зафиксировали 12 аварийных ситуаций.





Медведи

Также участились случаи по выходу медведей в районе краснозатонского кладбища. Поступило 12 обращений от жителей. Этот вопрос прорабатывают с полицией и Минприроды Коми. Одну особь уже ликвидировали.

Отопление и ремонт теплосетей

На сегодняшний день все котельные готовы к началу отопительного периода. Также завершается работа по перекладке тепловых сетей. Остались незаконченные работы на внутриквартальных сетях, на которых потребители запитаны от аварийных источников.

Отопление в Сыктывкаре будут включать постепенно, согласно действующим нормативам. Но, как сообщил Владимир Голдин, если люди уже начинают замерзать, они могут подать от жилфонда заявление на подключение отопления. У тепловиков сейчас есть такие возможности.

Особенно резко и.о. мэра поинтересовался, когда наконец очистят и восстановят территории после перекладки теплосетей по следующим адресам: Петрозаводская 27, Катаева 15а, Малышева 4 и Покровский бульвар. Диалог с представителем теплосетей получился острым.

“Почему до сих пор там не закончены работы?” — уточняет Владимир Голдин.