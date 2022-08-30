Сыктывкарец обокрал пьяную девушку, пока она спала

В столице Коми задержали молодого человека, который проявил самые анти-джентльменские качества. Он обокрал спящую девушку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Все началось с обращения в полицию. 25-летняя сыктывкарка рассказала, что познакомилась в баре с молодым мужчиной. После некоторого времени, проведенного с ним, они решили поехать к друзьям нового знакомого. В гостях девушка изрядно выпила и уснула, а утром обнаружила, что у нет телефона.