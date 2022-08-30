"Потратили бешеные деньги": сколько стоит в Коми собрать ребенка в школу в 2022 году

Сборы ребенка в школу — это всегда космические затраты для родителей. Если вы собираете мальчика, то все не так критично, а если девочку, то готовьтесь оставить в магазине круглую сумму. Корреспондент издания “Про Город Сыктывкар” узнал сколько стоит собрать ребенка в школу.

В 2022 году из-за санкций все товары в России подорожали в два-три раза. Сейчас, чтобы собрать ребенка в школу, требуется больше 30 тысяч рублей.

“У меня дочка идет в первый класс. Все закупили, потратили бешенные деньги. 20 тысяч только на одежду ушли. 17 тысяч на стол и стеллаж, и еще на канцтовары ”, — прокомментировала Анна Филимонова.

У кого мальчики — им проще: купил пару брюк, рубашек, самые обычные тетрадки и ручки, а с девочками тяжелее.