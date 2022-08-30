"Потратили бешеные деньги": сколько стоит в Коми собрать ребенка в школу в 2022 году

Сборы ребенка в школу — это всегда космические затраты для родителей. Если вы собираете мальчика, то все не так критично, а если девочку, то готовьтесь оставить в магазине круглую сумму. Корреспондент издания “Про Город Сыктывкар” узнал сколько стоит собрать ребенка в школу.
В 2022 году из-за санкций все товары в России подорожали в два-три раза. Сейчас, чтобы собрать ребенка в школу, требуется больше 30 тысяч рублей.
“У меня дочка идет в первый класс. Все закупили, потратили бешенные деньги. 20 тысяч только на одежду ушли. 17 тысяч на стол и стеллаж, и еще на канцтовары ”, — прокомментировала Анна Филимонова.
У кого мальчики — им проще: купил пару брюк, рубашек, самые обычные тетрадки и ручки, а с девочками тяжелее.
“Девочки носят какую-то одежду, а потом им надоедает, и уже надо новую покупать. Потом стулья в школьных кабинетах просто ужас. Один раз сел и сразу колготки порвал или платье зацепил. И все, надо брать новую одежду. А одно платье стоит в районе трех-четырех тысяч рублей”, — отметила Анна Нечаева.
Все мы знаем, что в этом году бумага стала на вес золота. Поэтому канцтовары и рабочие тетради стали дороже в несколько раз.
“Ушло на тетради и канцтовары около 4000 рублей. Дефицита товара, слава богу, нет. Рабочие тетради подорожали на 100-150 рублей по сравнению с прошлым годом”, — поделилась Анастасия Слободян.
Многие родители, чтобы сэкономить, заказывают школьные принадлежности в интернете.
“Мы школьный рюкзак заказали через интернет. Там больше выбора. Всю одежду для девочек тоже оттуда. На одежду ушло около десяти тысяч рублей. Это только на платье, брюки и блузку с жилеткой. Через интернет дешевле, но тяжело угадать с размером”, — пояснила родительница.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса правительство России давало выплаты каждой семье с ребенком до 18 лет. Как оказалось, это была единоразовая акция. В этом году выплаты могут получить только малоимущие.