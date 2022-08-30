В Сыктывкаре женщина нашла среди вещей умершего супруга оружие

В конце июля 2022 года в Росгардию обратилась жительница столицы Коми. Она рассказала, что разбирала вещи умершего мужа и нашла среди них оружие.
Это было гладкоствольное ружье. К счастью, она поступила по закону и сдала его Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники изъяли огнестрел, а женщине теперь выдадут вознаграждение, которое предусмотрено за добровольную сдачу оружия.
В ведомстве отметили, что право на денежную компенсацию имеют лица старше 18 лет, которые проживают на территории Коми, незаконно хранившие оружие, но добровольно сдавшие его. Награда полагается за любые виды оружия, как обычных ружей, так и служебного или даже самодельного. Как правило, за одну единицу можно получить 7500 рублей.