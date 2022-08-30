В Сыктывкаре женщина нашла среди вещей умершего супруга оружие

В конце июля 2022 года в Росгардию обратилась жительница столицы Коми. Она рассказала, что разбирала вещи умершего мужа и нашла среди них оружие.

Это было гладкоствольное ружье. К счастью, она поступила по закону и сдала его Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники изъяли огнестрел, а женщине теперь выдадут вознаграждение, которое предусмотрено за добровольную сдачу оружия.