В Сыктывкаре оштрафовали школьника, который оскорбил учителя

В столице Коми оштрафовали школьника, который оскорблял учителя в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Неприглядное сообщение школьник оставил в комментариях группы своей школы. В результате его увидели родители и учащиеся, а также директор школы, который не стал мириться с положением дел и обратился в прокуратуру.
После проверок комиссия по делам несовершеннолетних признала ученика виновным. Он оскорбил и унизил честь и достоинство учителя в неприличной форме и получил штраф в 5000 рублей.
Мать школьника пыталась обжаловать постановление и попросила суд смягчить приговор, но решение оставили в силе без изменений.