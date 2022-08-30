В Сыктывкаре оштрафовали школьника, который оскорбил учителя

В столице Коми оштрафовали школьника, который оскорблял учителя в социальных сетях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Неприглядное сообщение школьник оставил в комментариях группы своей школы. В результате его увидели родители и учащиеся, а также директор школы, который не стал мириться с положением дел и обратился в прокуратуру.