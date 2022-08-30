Эксперт рассказала, можно ли заменить мясо рыбой в рационе

Рыба – один из важнейших продуктов в рационе человека. Может ли она стать полноценной заменой мясу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.
Некоторые россияне переходят на пескетарианство – употребляют рыбу и морепродукты, но отказываются от мяса теплокровных животных. Действительно, рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона, отметила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.
"В норме рыба должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю. Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий", – уточнила она в интервью радио Sputnik.
Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний, считает врач.
"Во-первых, чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный скор (показатель биологической ценности белка, – ред.) мы получаем. Во-вторых, мясо содержит более биодоступную форму железа, поэтому из мяса оно усваивается лучше. Аналогичная ситуация и с витамином В12. Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта", – предупредила Александра Разаренова.
Отказ от употребления мяса не приведет к отрицательным последствиям для здоровья, если разработать разнообразный и сбалансированный рацион, включающий не только рыбу и морепродукты, но и мясо птицы, яйца, молочную продукцию, продолжила диетолог. Причем при составлении такого рациона необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и образ жизни человека, добавила она.
"Необходимо учитывать персональные особенности, возраст, пол, соматический статус, уровень физической и интеллектуальной нагрузки, образ жизни. Например, если вы спортсмен с активным тренировочным режимом, ребенок, беременная или кормящая женщина, пациент с ослабленным иммунитетом или с анемией, то мясо вам необходимо, и рыба не будет ему полноценной заменой. С другой стороны, при некоторых патологических состояниях и в пожилом возрасте требуется ограничение мясных продуктов. Поэтому единого рецепта для всех не существует. Вопрос формирования рациона следует обсуждать со специалистом. Все оценивается очень индивидуально", – заключила Александра Разаренова.