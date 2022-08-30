Эксперт рассказала, можно ли заменить мясо рыбой в рационе

Рыба – один из важнейших продуктов в рационе человека. Может ли она стать полноценной заменой мясу, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова.

Некоторые россияне переходят на пескетарианство – употребляют рыбу и морепродукты, но отказываются от мяса теплокровных животных. Действительно, рыба содержит множество необходимых организму веществ и представляет собой неотъемлемую часть полноценного рациона, отметила врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова.

"В норме рыба должна присутствовать на нашем столе не менее двух-трех раз в неделю. Рыбный белок усваивается в два раза быстрее, чем мясо, всего за два-три часа. Помимо белка, рыба является источником омега-3 жирных кислот, необходимых для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B и таких важнейших минералов, как селен, фосфор, магний, натрий и калий", – уточнила она в интервью радио Sputnik.

Однако полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний, считает врач.