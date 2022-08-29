Технологии Сбера помогут совершать покупки внутри приложений в RuStore

Многие разработчики потеряли возможность монетизировать свои приложения на других платформах в России, но теперь смогут делать это на RuStore. Это логичный шаг в развитии нашего сервиса, которого ждали не только разработчики, но и пользователи. Теперь они смогут легко и безопасно оплачивать услуги и виртуальные товары в любимых приложениях: прокачивать игровых персонажей, покупать электронные книги, оформлять подписку на фильмы и многое другое

Биллинговое решение, лежащее в основе сервисов монетизации в RuStore, было реализовано командой Сбера в достаточно сжатые сроки, с фокусом на высокое качество и безопасность для разработчиков и пользователей. Мы уверены, что опыт Сбера и надёжность наших технологий являются гарантом в совместном развитии RuStore: мы помогаем российским разработчикам не терять доходы из-за внешних факторов, а пользователям — иметь доступ к нужным им приложениям

На старте пользователям доступна оплата одним из самых популярных способов. Для совершения платежей в приложениях, размещённых в RuStore, нужно привязать банковскую карту в личном кабинете. Это безопасно и удобно.

Разработчики мобильных приложений на базе Android, представленных в RuStore, теперь могут предлагать пользователям приобретать платные подписки и совершать разовые покупки с помощью технологий Сбера.

Руководитель проекта RuStore

RuStore предоставляет привычные для разработчиков инструменты монетизации, а также сокращает сроки расчетов по принятым платежам до одного рабочего дня. В дальнейшем станут доступны и другие возможности для монетизации, а пользователи получат еще более удобные способы оплаты.

Если разработчик монетизирует своё приложение в RuStore путём платной подписки, он может на странице приложения указать длительность подписки и другие параметры или ограничения по оплате. Монетизировать приложение можно и разовыми платежами — например, за игровую валюту или доступ к новому игровому уровню.

Чтобы начать принимать платежи от пользователей, разработчику необходимо активировать функцию монетизации в личном кабинете RuStore. Комиссия составит всего 15%.

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.