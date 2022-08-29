Сбер поможет детям с особенностями развития подготовиться к школе

В преддверии нового учебного года Сбер и Благотворительный фонд «Вклад в будущее» запустили акцию «Мир открытых возможностей», направленную на поддержку детей с расстройствами аутистического спектра. Собранные средства будут направлены в две региональные некоммерческие организации, которые занимаются подготовкой и адаптацией таких детей к школе, — «АутМама» из Воронежской области и «Открыть мир» из Костромы.

Специалисты этих НКО организуют работу с детьми с помощью психологов, логопедов и тьюторов. Ребята будут учиться общаться с окружающими, выполнять задания учителей, удерживать внимание, записывать домашние задания, поднимать руку, если нужно что-то спросить, и многому другому. Такая работа, начатая за год-два до школы, позволит будущим первоклассникам влиться в коллектив и начать учёбу без стресса.

Как и в прошлом году, Сбер удвоит каждый собранный рубль.

Акцию "Мир открытых возможностей" совместно с фондом "Вклад в будущее" мы проводим ежегодно — она приурочена к 1 сентября. В прошлом году нам удалось собрать 2,5 миллиона рублей, а общая сумма, с учётом вклада Сбера, составила 5 миллионов рублей. Надеемся, что в этом году нам удастся собрать ещё больше средств, что поможет детям с особенностями развития прийти на свою первую школьную линейку и успешно адаптироваться к учебному процессу. Такие добрые и очень важные, особенно для регионов, инициативы в прямом смысле дают ребятам путёвку в жизнь, открывая для них целый мир, в котором они смогут реализовать себя

Артём Могилин

И. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка