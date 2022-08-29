"Звучит как кабанодинозавр": ретро-поезд попрощался с сыктывкарцами громкими гудками

Сыктывкарцы жаловались на жуткие гудки локомотива, который доносился со стороны железнодорожного вокзала чуть ли не каждый день. Особенно громким и назойливым шум был 28 августа. Портал “Про Город Сыктывкар” выяснил, что случилось.

28 августа в районе 18:00 по всему Сыктывкару был слышен гул от тепловоза. Многие горожане жаловались на шум в социальных сетях. Как выяснилось, это были прощальные гудки ретро-поезда. Вчера был его последний приезд в столицу Коми в этом году.

“Это — целый кабанодинозавр! Потому что орет, как будто визги кабана с динозавром соединили в одном существе. У меня окна выходят прямо на ЖД вокзал, и у меня уже накипело от этого звука. Он такой еще протяжный и по нескольку раз, что мои кошки-собаки аж шарахаются в разные стороны. А последние дни он будто озверел, и прям так истошно орет!” — написала Елена Миронова.