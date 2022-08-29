"Звучит как кабанодинозавр": ретро-поезд попрощался с сыктывкарцами громкими гудками

Сыктывкарцы жаловались на жуткие гудки локомотива, который доносился со стороны железнодорожного вокзала чуть ли не каждый день. Особенно громким и назойливым шум был 28 августа. Портал “Про Город Сыктывкар” выяснил, что случилось.
28 августа в районе 18:00 по всему Сыктывкару был слышен гул от тепловоза. Многие горожане жаловались на шум в социальных сетях. Как выяснилось, это были прощальные гудки ретро-поезда. Вчера был его последний приезд в столицу Коми в этом году.
“Это — целый кабанодинозавр! Потому что орет, как будто визги кабана с динозавром соединили в одном существе. У меня окна выходят прямо на ЖД вокзал, и у меня уже накипело от этого звука. Он такой еще протяжный и по нескольку раз, что мои кошки-собаки аж шарахаются в разные стороны. А последние дни он будто озверел, и прям так истошно орет!” — написала Елена Миронова.
“Поезд реально страшно гудит, как пытка по утрам. А в ночное время это издевательством попахивает для тех, кто живет неподалеку. Кому это надо? Придумали раритетное развлечение…” — отметила Ирина Шилова.
“Когда он перестанет ходить? Видимо от машиниста зависит, один день проедет без особого шума, а в другой — это просто ахтунг! С утра подскакиваешь в ужасе, коты с перепугу свалили все цветы, вазу уронили, свой оконный гамак. Все трясется! Ладно бы это было пару гудков, но он реально орет дурниной беспрерывно!” — прокомментировала Ольга Кузнецова.
Напомним, в республике 14 августа начал курсировать ретро-поезд по маршруту Сыктывкар-Микунь. Посетить его можно было только по четным дням календаря до 28 августа.