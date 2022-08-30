Водолеям нужно остановиться, а Стрельцам проявить креатив: гороскоп на 30 августа

Благоприятный день для поездок за город и проведение пикников. Звезды говорят, что вам нужно больше времени проводить на природе, потому что вы постепенно превращаетесь в офисного планктона. Постарайтесь, как можно чаще выходить на прогулку в парк, чтобы снять стресс и немного уединиться с флорой. Такое времяпрепровождение явно пойдет на пользу.

Тельцов в этот день будет все раздражать. Под конец дня вы можете выйти из себя и вылить отрицательную энергию на не повинного человека. Однако Вселенная говорит, что вы в силах сдержаться и снять напряжение после рабочего дня. Рекомендуется сходит в спорт зал, напрячь себя физическим трудом, чтобы завтра приступить к обязанностям с новыми силами и хорошим настроением.

Близнецы

Близнецы, вы готовы? У вас начинается самый лучший период в жизни. Астрологи советуют немного поднажать, чтобы преуспеть в той сфере, о которой вы больше всего мечтаете. Абсолютно любое дело, за которое вы возьметесь, будет идти прямо в гору. Звезды посылают вам только успех.

Рак

Не самый лучший день ожидает Раков. Представителям этого знака зодиака придется помучится с ремонтом или починкой электрических приборов. Все предметы в доме выйдут из строя. Но не спешите брать все в свои руки. Лучше доверьтесь мастерам, которые знают, как правильно работать с предметом. В этот день лучше не садиться за руль, а отдать предпочтение общественному транспорту или такси, так как на дороге могут возникнуть трудности и даже аварии.

Лев

У Львов могут возникнуть проблемы в отношениях. Вы не сможете найти общий язык с близким человеком. Астрологи говорят, что не нужно горячиться. Вы можете высказаться очень грубо о человеке, но это всего лишь одна мелкая ссора, которая не стоит того, чтобы навсегда прощаться с человеком. Звезды показывают, что конфликта не избежать, однако примирение случится практически сразу.

Дева

Девы очень сильно расслабились за выходные, поэтому рабочая неделя пройдет лениво и даже нехотя. Но стоит помнить, что начальство наблюдает за вашими действиями и тем, как вы выполняете порученные вам задачи. Если не хотите потерять доверие и понизить репутацию, стоит собраться и переступить через себя. Сделанная работа будет не на высшем классе, но не хуже, чем вы ожидали.

Весы

Весы будут в ударе. Кажется, что вы сможете даже книгу написать за один присест. Именно в этот день ваши навыки и светлый ум помогут в развитии компании. Работодатель оценит ваши способности и переведет вас на другой уровень. Звезды просят отнестись ответственно и работать оперативно, чтоб достичь успехов в карьере. Это ваш шанс.

Скорпион

У Скорпионов наступило выгорание. Ничего не хочется делать, все валится из рук. Такое состояние продлится недолго, главное помнить о том, что оно временно, и вам нужно только немного отдохнуть. Лучше взять отпуск или отгул и заняться тем, что вам больше всего нравится. Если вы просто весь день пролежите в кровати - это будет неплохо, потому что вы сможете подкопить энергию и вернуть хороший рабочий настрой.

Стрелец

Стрельцы, проявите креатив. Вы слишком упираетесь в правила, поэтому ваш труд не оценивают. Забудьте о шаблонах и маркерах, включите творческие способности. У вас отличный потенциал, который вы прячете под своей скорлупой. Пора раскрываться и показывать оппонентам, что вы тоже можете конкурировать.

Козерог

Идеальное время для проведения романтического свидания. Звезды говорят, что вам пора переходить на новый уровень отношений. Этот партнер именно тот человек, о котором вы когда-то мечтали.

Водолей

Водолеи пытаются лететь вперед времени. Нужно немного притормозить. Помните, что все идет своим чередом, поэтому успех к вам придет, но только не сейчас. Звезды оценивают ваши старания, поэтому готовят для вас больше, чем вы на самом деле себе представляете.

Рыбы

Звезды сулят переезд или поездку в далекие страны. Эти изменения принесут вам счастья и зарядят энергией. Астрологи говорят, что вам нужно приглядеть за кошельком. Есть риск пропажи огромных денег, которые вряд ли получится вернуть.