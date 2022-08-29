В День знаний сыктывкарцам скидку 50% в кинотеатре "Кронверк Синема"

1 сентября в течение всего дня дарим скидку -50% на билеты в кино в "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси". Начни осень с похода в кино!



Предложение действует только один день и распространяется на детей дошкольного возраста (с 4-х лет) и школьного возраста, а также студентов и курсантов высших и средних учебных заведений при покупке билетов в кассах кинотеатра на сеансы 1.09.2022 г.

Подробности по ссылке.