Клиенты Сбера могут защитить имущество, приобретённое по комбоипотеке

Компания СберСтрахование застрахует имущество, купленное в кредит по программе комбоипотеки в Сбере. Комбоипотека позволяет одновременно приобрести квартиру, гараж и кладовку в рамках одного кредита.

По условиям программы страхования страховой защитой будут обеспечены стены, перекрытия, перегородки, окна, двери всех оформленных в ипотеку помещений. Дополнительно в полисы можно включить риски повреждения внутренней отделки и инженерного оборудования — сантехники, батарей, вентиляции, электропроводки, — а также застраховать свою гражданскую ответственность перед соседями.