С 29 августа Сбер запускает новый промовклад «Лучший процент» с максимальной ставкой 7,5% годовых.

Размер ставки по вкладу зависит от суммы, истории сбережений клиента в Сбербанке за последние три месяца и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Вклад открывается на срок пять месяцев. Проценты начисляются в конце срока окончания вклада.

Оформить его могут и новые клиенты, и те, у кого уже есть или были вклады в Сбере. Минимальная сумма для открытия составляет 100 тыс. рублей, максимальная — ничем не ограничена. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) не предусмотрено до окончания срока действия договора.

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка.