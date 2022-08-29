Сразу в нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»:
1. Сегодня и до 06 часов 30 августа в большинстве районов республики (со смещением атмосферного фронта к югу) ожидается гроза, местами ливень (15-49 мм), град, шквалистое усиление ветра 19-24 м/с.
Районы: повсеместно.
В районе Сыктывкара: в периоде с 14 часов 29 августа и до 06 часов 30 августа.
2. С 06 часов до 24 часов 30 августа в южных районах ожидается продолжительный дождь, местами сильный (15-49 мм), гроза и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с.
Районы: Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, Прилузский, Койгородский.
В районе Сыктывкара: в периоде с 06 часов до 24 часов 30 августа.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
- По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- Ограничьте время нахождения на улице, уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.
- Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
- Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
- Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99