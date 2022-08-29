Сразу в нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение

В районе Сыктывкара: в периоде с 14 часов 29 августа и до 06 часов 30 августа.

2. С 06 часов до 24 часов 30 августа в южных районах ожидается продолжительный дождь, местами сильный (15-49 мм), гроза и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с.

Районы: Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, Прилузский, Койгородский.

В районе Сыктывкара: в периоде с 06 часов до 24 часов 30 августа.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Ограничьте время нахождения на улице, уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.