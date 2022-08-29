В Коми на трассе перевернулся лесовоз с полным прицепом

На трассе Сыктывкар —Троицко-Печорск произошло ДТП с большегрузом. Водитель МАЗа не справился с управлением и перевернулся. Подробности о случившемся изданию “Про Город Сыктывкар” сообщили в ГИБДД по Коми.

28 августа автомобиль МАЗ ехал по трассе Сыктывкар —Троицко-Печорск, груженный бревнами. Около 11:40 на 92 километре от Сыктывкара, легковой автомобиль выезжал с перекрестка и не уступил дорогу МАЗу. Водитель большегруза, чтобы избежать столкновения, начал поворачивать, но не справился с управлением и съехал в кювет.