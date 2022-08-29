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Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальный случай

Медики раскрыли новые данные по коронавирусу в Коми: есть летальный случайФото из архива «Pro Города»

Портал стопкоронавирус.рф обнародовал статистику по COVID-19 в Коми на 29 августа. Заболеваемость выросла почти до 200 человек, а один случай стал летальным.

Всего за сутки подтвердилось 183 заражения. 12 человек оказались в больнице, выздоровел всего один. За долгое время зарегистрирован летальный случай. Теперь количество жизней, которые унесла зараза в Коми, выросло до 3 205 человек.

Напомним, 16 августа глава региона посоветовал жителям республики вернуться к такой мере защиты, как ношение масок. Причиной тому стал растущий темп заболеваемости коронавирусом.

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